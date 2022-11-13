شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال إنشاء وتطوير ميناء السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية، لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

يبلغ طول أرصفة ميناء السخنة 15,4 كم، ويتم إنشاء رصيف الحاويات بطول 2634 مترا وساحات تداول بمساحة 4,93 مليون متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 7027 مترا وساحات تداول بمساحة 2,9 مليون متر مربع.

كما يتم إنشاء رصيف دحرجة السيارات بطول (1060) مترا وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، وإنشاء رصيف البضائع الكيماوية \ القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، وساحات تداول بمساحة 630 ألف متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 مترا، وساحات تداول بمساحة 460 ألف متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 مترا وساحات تداول بمساحة 480 ألف متر مربع".