شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان فخر الدين مترجمة لغة الإشارة بقمة المناخ: تطوعت من 20 سنة لمساعدة الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بـ "قمة المناخ" فى شرم الشيخ، بكل صغيرة وكبيرة وراعت كل التفاصيل مهما كانت دقيقة، فوسط الفئات المشاركة فى فعاليات القمة وجد عدد من ضعاف السمع والصم والبكم، ضمن الشرائح التى تدعمهم وزارة التضامن الاجتماعى وخصصت لهم مكاتب داخل المنطقة الزرقاء لتيسير الخدمات لهم من ذوى الإعاقات الخاصة .

”الخليج 365” التقى إيمان فخر الدين مترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، والتى نقلت عبر نشرات التليفزيون فعاليات قمة المناخ، حتى يتسنى لغير المشاركين منهم أن يتابعوا ما يحدث داخل القمة والموضوعات التى يتم مناقشتها، والرسائل والمشروعات والمبادرات التى أطلقتها مصر خلال قمة المناخ.

إيمان كانت متطوعة منذ أكثر من عشرين عاما لمساعدة ضعاف السمع وذوى الإعاقات، بسبب معاناة أحد أفراد عائلتها من ضعف السمع، وتم تدريبها حتى أصبحت مترجمة معتمدة للصم والبكم ولغة الإشارة.