شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الثقافة بالإيسيسكو: مصر من أوائل الدول محافظة على التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال زين العابدين، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، إن إطلاق الإيسيسكو"منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" لصندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ضمن فعاليات قمة المناخ هو أمر هام للحفاظ على الذاكرة الإسلامية والبعد الإنسانى فيمكن انقراض هذه الهوية من جراء التغير المناخى لذلك تعمل الإيسيسكو كبيت خبرة فى الحفاظ على التراث على بناء القدرات لتسجيل هذا التراث فى اليونسكو على لائحة التراث العالمى ولائحة تراث العالم الإسلامى لدينا فى الإيسيسكو.

وأضاف العابدين، أن هذا الصندوق سيوفر الموارد التى ستمكنا من التدخل لحماية التراث فى عدد من البلدان والأولوية للدول التى بها ضرر جراء التغيرات المناخية، وذلك بناء على الدراسات التى سيتم إعدادها.. مشيرا إلى مصر باعتبارها من أهم الدول التى اعتنت بهذا التراث الذى يمتد منذ القدم، ولكن فى أفريقيا اندثر التراث تماما بسبب الهجرة التى تتم جراء التأثير المناخى وليس لديها الإمكانيات الكافية لذلك لابد من التدخل السريع للحفاظ على ماتبقى لديها من تراث وفى نفس الوقت نعمل على ما يسمى بالتنمية المستدامة.

وأشار العابدين، إلى أن هناك مبادرة أخرى سيتم إطلاقها مع اليونيسكو وهو ما يعرف باسم التراث الأخضر، حيث سنتدخل لخدمة كل ما هو تراث، ومعالم ومواقع وعناصر ثقافية وبناء قدرات وتشييد، حتى يكون التراث أخضر، أي يحترم البيئة ولا نتعرض لكوارث بيئية وطبيعية.