شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول أنشطة البابا تواضروس قبل احتفال الكنيسة بذكرى البطريركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 18 نوفمبر المقبل بالذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى البطريركية، وذلك بعد اختياره بطريركا عبر القرعة الهيكلة فى الانتخابات الباباوية يوم 4 نوفمبر عام 2012.

ونشر المكتب الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية إنفوجراف عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أول أنشطة قداسة البابا منذ رسامته بطريرك أن أول جلسة للمجمع المقدس يوم 22 نوفمبر عام 2012، وأول سيمنار كان من يوم 11 إلى يوم 14 مارس عام 2013 وأول عمل وتكريس الميرون المقدس كان من يوم 8 إلى يوم 9 أبريل عام 2014 وأول تدشين مذابح وأيقونات كان في كنيسة مارجرجس بهليوبوليس يوم 18 أبريل عام 2014.

وتابع الإنفوجراف أن أول زيارة رعوية داخل مصر كانت يوم 31 ديسمبر عام 2012 وأول رسامة لأباء أساقفة يوم 10 مارس عام 2013 وأول رسامة لأباء كهنة يوم 3 مارس 2013، وأول عظة باجتماع الأربعاء يوم 30 يناير عام 2013.



أوائل أنشطة البابا تواضروس فى عهد البابا تواضروس



أول أنشطة البابا تواضروس