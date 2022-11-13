شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف طارق يوسف قائما بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قراراً بقيام د. طارق يوسف أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة، بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك اعتباراً من 13 نوفمبر 2022.

يذكر أن مستشفى الطوارئ الجديدة التى تعكف جامعة عين شمس على الانتهاء منها ، ستتضمن دورا أرضيا وعدد 7 أدوار، وتبلغ إجمالى عدد الأسرّة 252 سريرا بينها 154 إقامة و63 سرير رعاية مركزة .

ومخطط أن يتضمن مستشفى الطوارئ الجديد قسم معامل يتضمن معمل سموم ومعمل كروماتوجرافى وبنك دم، فضلا عن قسم إقامة المرضى والذى سيتضمن 132 سريرا .

مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة عين شمس مخطط له أن يتضمن أيضا 8 غرف عمليات و20 سرير تحضير وإفاقة، وسيتم تجهيز المستشفى بالكامل على أعلى مستوى لخدمة المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

يذكر أن تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.