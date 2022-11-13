شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل خضراء للقارة السمراء.. مبادرات مصرية مهمة من قلب cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من المبادرات الهامة أطلقتها مصر من قلب قمة المناخ COP27 المقامة فى شرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.. ونستعرض المبادرات المصرية فيما يلى..

"حياة كريمة لأفريقيا"

هدفها الوصول المستدام للطاقة وإدارة المياه ومواجهة الظروف المناخية الحادة والطارئة.

الغذاء والزراعة FAST

مُسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة تفيد الأشخاص والمناخ والبيئة.

I-CAN

مبادرة للعمل المناخى والتغذية تركز على نظم مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

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استجابات مناخية للحفاظ على السلام

مبادرة لزيادة قدرة أفريقيا على الصمود تجاه تغيرات المناخ وإرساء السلام والأمن والتنمية.