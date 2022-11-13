شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليار دولار صادرات.. أبرز أهداف مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكباري، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهي الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة، بتأسيس “ابدأ”، الشركة الوطنية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى شريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية.. وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف مبادرة "ابدأ" لدعم وتطوير الصناعة فى مصر..

ـ الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات وتقليص الفجوة الاستيرادية بنسبة 40.%

ـ توطين أحدث تكنولوجيا صناعية وزيادة الصادرات من 12 إلى 14 مليار دولار.

ـ التركيز على صناعات تعتمد على الواردات والوصول للاكتفاء من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.

ـ دعم القطاع الخاص فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ـ توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.