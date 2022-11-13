شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية كشفه



ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة تشيلي المفتوحة للتنس ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة تشيلي المفتوحة للتنس نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس في التأهل إلى نهائي بطولة كولينا التي تقام في تشيلى وتختتم اليوم، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد، بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف، قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كلا من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.





الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بـ50 مقعدااحتفظت السيناتور الديموقراطية الأمريكية، كاثرين كورتيز ماستو، بمقعدها بمجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، في انتصار يضمن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عام 2023، الأمر الذي اعتبره بايدن تعزيزا لوضعه السياسي قبل لقائه الرئيس الصيني.

ومع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، يسيطر الديمقراطيون الآن على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يضم 100عضو.



طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار على السواحل الشمالية.. الصغرى بالقاهرة 17 طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار على السواحل الشمالية.. الصغرى بالقاهرة 17 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفاة الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهميتوفى صباح اليوم الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي التي أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها علي الفيس بوك منذ دقائق قائلة : أخويا سامي فهمي ..البقاء لله. "التعليم" تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة 2023تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 13 نوفمبر الحالى، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 . وفاة الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهميتوفى صباح اليوم الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي التي أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها علي الفيس بوك منذ دقائق قائلة : أخويا سامي فهمي ..البقاء لله. "التعليم" تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة 2023تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 13 نوفمبر الحالى، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 .





مصرع شخصين فى اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية بدالاس بأمريكااصطدمت طائرتان كلاسكيتان تعودان إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وتحطمتا أثناء عرض جوى فى مدينة دالاس الأمريكية، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل.

وأظهرت لقطات الطائرتين تضربان بعضهما البعض على ارتفاع منخفض، مما أدى إلى كسر إحداهما فى المنتصف، وشوهدت كرة من النيران أثناء سقوطهما على الأرض.



جهاز حماية المستهلك يتابع ضخ السلع بالأسواق ويتوعد المتلاعبين في الأسعار جهاز حماية المستهلك يتابع ضخ السلع بالأسواق ويتوعد المتلاعبين في الأسعار يكثف جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، تكثيف الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لمتابعة ضخ السلع في الأسواق، والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار المرور على المنشآت والمحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين. تشييع جثمان طبيب الغلابة بالإسكندرية صاحب مقولة: معكش فلوس اكشف وامشىتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في محافظة الإسكندرية إلى دفتر عزاء بعد وفاة الدكتور سعيد متولي «طبيب الغلابة»، أمس السبت، صاحب أرخص كشف بـ5 جنيهات فقط لأهالي القري والنجوع في غرب الإسكندرية، بعد رحلة عطاء طويلة، سخر فيها مهنته وخبرته وحياته لمهمة علاج الفقراء وتخفيف آلامهم. تشييع جثمان طبيب الغلابة بالإسكندرية صاحب مقولة: معكش فلوس اكشف وامشىتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في محافظة الإسكندرية إلى دفتر عزاء بعد وفاة الدكتور سعيد متولي «طبيب الغلابة»، أمس السبت، صاحب أرخص كشف بـ5 جنيهات فقط لأهالي القري والنجوع في غرب الإسكندرية، بعد رحلة عطاء طويلة، سخر فيها مهنته وخبرته وحياته لمهمة علاج الفقراء وتخفيف آلامهم.