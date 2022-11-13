شكرا لقرائتكم خبر عن لتأمين الغذاء.. 9 معلومات عن FAST للتحول المُستدام على هامش cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معلومات حول مبادرة "FAST"، التي أطلقها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مؤتمرCOP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.. ونستعرض أهم المعلومات فيما يلى..

أطلقتها وزارة الزراعة ضمن فعاليات يوم التكيف على هامش الأيام النوعية فى قمة المناخ cop27

تساعد الدول فى الحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة تغيرات المناخ

هدفها تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية

تضمن المبادرة انعكاس بُعد الأمن الغذائى وتنوع النظم الزراعية والغذائية فى الأنشطة

تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى والقطاعين العام والخاص

تحقق شراكة متعددة لأصحاب المصلحة للتحول المُستدام فى النظم الزراعية والغذائية

تستهدف تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار فى مجال المناخ والحصول عليهما

توفر التحليلات اللازمة ووضع مبادئ لدعم تنمية القدرات من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة

تستهدف ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية وإعطاءها الأولوية والأهمية اللازمتين فى سياسات تغير المناخ