شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش قمة المناخ.. سيناتور أمريكى: cop27 له أهمية خاصة بالنسبة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السناتور شيلدون وايت هاوس، إن مؤتمر المناخ cop27 مثير للإعجاب؛ وناجح جدا، وتنظيمه على درجة عالية من الاحترافية، مقدرا دور مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الضخم، وأوضح: لذا قدمنا لها المساعدة التى أعلن عنها الرئيس جو بايدن خلال مشاركته فى فعاليات cop27.

وعن أهمية مؤتمر المناخ، قال وايت هاوس فى تصريحاته لـ"الخليج 365": له أهمية خاصة، نظرا لكونه أول مؤتمر للمناخ يعقد منذ فترة فى إفريقيا، وجاء منسجما مع الدور الأمريكى والاهتمام الكبير الذى توليه الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية؛ وإحداث توازن وتحاول تلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطط مواجهة تغير المناخ وتحقيق العدالة المناخية وهو ما يجب طرحه على طاولة النقاش بجدية فى التنفيذ .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.