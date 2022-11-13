"منك لله خربت بيتنا".. مشادات بين السكان ومالك عقار فيصل المحترق خلال محاكمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق".

وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة لطلبات الدكتور فتحي سرور محامي المتهم، وفور انتهاء الجلسة، وقعت مشادة كلامية بين المتهم وسكان العقار المنكوب، موجهين له للوم،"منك لله خربت بيتنا"، ليرد المتهم "أنا عرضت عليكم التصالح"، لترد إحدى السكان: "أهلك قالوا بينا وبينكم المحاكم"، ليصطحب حرس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام وترفع الجلسة للقرار.

كانت النيابة العامة تلقت في 2 فبراير من العام الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.