شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع أمناء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اجتماع أمناء الخدمة بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، فى المنيا.

ويأتى هذا تحت إشراف مكتب التعليم المسيحى بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، حيث شارك فى اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة.

وخلال الاجتماع، استمع الأنبا باسيلوس لجميع المقترحات من الحاضرين، وكذلك الصعوبات التى تواجههم، وأعطى كلمة تشجيعية لأمناء الخدمة حول "دور أمين الخدمة والخادم قدوة فى كل شىء"، واختتم كلمته ببعض التوجيهات الرعوية، للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأعطى الأب أنطونيوس فايز محاضرة اللقاء بعنوان "كلمة الله في حياة الخادم"، حيث تضمنت المحاضرة مجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار، والرؤى، ومشاركة بعض الخبرات.