شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة إلى جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: - الطماطم بسعر 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- بامية بـ25‎ جنيها. - فاصوليا بـ24 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏- جوافة بـ9 جنيهات. -رمان بـ10 جنيهات.