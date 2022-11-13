شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
- البطاطس بـ 11.5 جنيه.
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 10.5جنيه.
- الخيار بـ9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ8 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- بامية بـ25 جنيها.
- فاصوليا بـ24 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- جوافة بـ9 جنيهات.
-رمان بـ10 جنيهات.