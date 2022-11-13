شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء القاهرة" تنتخب محمد البرعى أمينا.. ومينا سمعان وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس نقابة أطباء القاهرة لانتخاب هيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة ومقرري اللجان الداخلية العلمية والاجتماعية والشكوي والإعلام والقيد والمنشآت الطبية والمتابعة والتخطيط للعام 2022/2023.

وتم تشكيل وانتخاب هيئة المكتب ومقرري اللجان بنقابة أطباء القاهرة، على النحو التالى:

هيئة المكتب:

الوكيل: الدكتور مينا سمعان

الأمين العام: الدكتور محمد البرعي

أمين الصندوق: الدكتور عماد سلطان

أمين عام مساعد: الدكتور محمد نبيل

أمين صندوق مساعد: الدكتور عامر نصر

مقرري اللجان:

اللجنة الإعلامية : الدكتور يحيي دوير

اللجنة العلمية : الدكتور محمد سعيد عمرو

اللجنة الاجتماعية : الدكتور چوزيف وحيد

لجنة المنشآت: الدكتور عامر نصر

لجنة القيد : الدكتورة رشا حسني

لجنة الشكاوي: الدكتور منير بشاره

لجنة لمتابعة والتخطيط: الدكتور عامر نصر