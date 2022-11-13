شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء القاهرة" تنتخب محمد البرعى أمينا.. ومينا سمعان وكيلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس نقابة أطباء القاهرة لانتخاب هيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة ومقرري اللجان الداخلية العلمية والاجتماعية والشكوي والإعلام والقيد والمنشآت الطبية والمتابعة والتخطيط للعام 2022/2023.
وتم تشكيل وانتخاب هيئة المكتب ومقرري اللجان بنقابة أطباء القاهرة، على النحو التالى:
هيئة المكتب:
الوكيل: الدكتور مينا سمعان
الأمين العام: الدكتور محمد البرعي
أمين الصندوق: الدكتور عماد سلطان
أمين عام مساعد: الدكتور محمد نبيل
أمين صندوق مساعد: الدكتور عامر نصر
مقرري اللجان:
اللجنة الإعلامية : الدكتور يحيي دوير
اللجنة العلمية : الدكتور محمد سعيد عمرو
اللجنة الاجتماعية : الدكتور چوزيف وحيد
لجنة المنشآت: الدكتور عامر نصر
لجنة القيد : الدكتورة رشا حسني
لجنة الشكاوي: الدكتور منير بشاره
لجنة لمتابعة والتخطيط: الدكتور عامر نصر