شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": ختام برنامج تدريبى على مهنة المشغولات اليدوية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهنة المشغولات اليدوية لعدد 13 متدربة، وذلك في إطار خطة الوزارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات وخاصة ربات البيوت.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، أن البرنامج جرى تنفيذه تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، ليستفيد منه الفتيات من أبناء المحافظة، على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.