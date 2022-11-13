شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تشيد بالمبادرة المصرية لزيادة الأشجار من أجل إنقاذ المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صحيفة "الباييس" الإسبانية، بالمبادرة المصرية لزيادة عدد الأشجار والمساحات الخضراء، من أجل مكافحة تغير المناخ، وذلك خلال مؤتمر المناحcop 27 الذى يعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن الأشجار من أفضل الطرق التي يتم الاتجاه اليها لتقليل من الازمات التي يمر بها المناخ، حيث من المعروف أن الغابات والأشجار قادرة على التخفيف من آثار تغير المناخ، مع سعة تخزين الكربون لديها وهذا سيساعد كثيرا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها العمل المناخى.

وأوضحت الصحيفة أن العالم يواجه أزمة وجودية بسبب تغير المناخ، ولذلك فلابد من أن نتعلم كيفية حماية واستعادة وإدارة النظم البيئية الطبيعية بطريقة مستدامة، حيث أن كيفية التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري هي جزء أساسي من جدول مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ أوCOP27، والذي يهيمن الآن على النقاش العالمى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إغلاق نافذة الفرصة للحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية، تميل استراتيجيات التكيف إلى التركيز على الحلول التكنولوجية بدلاً من تلك التي يمكن أن توفرها الطبيعة.

وأوضحت الصحيفة أن الغابات تفعل الكثير من أجل مكافحة تغير المناخ، فهي لا تقل أهمية عن ضمان إمدادات المياه كما هي في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ذلك، فهي تنظم هطول الأمطار وتثبت المناخ المحلي وتحمي الأراضي الساحلية من التآكل، كما أنها توفر الغذاء والوقود والخشب والأعلاف للحيوانات، وتقلل من مخاطر وتأثيرات الطقس المتطرف على المجتمعات المحلية.