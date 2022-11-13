شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤدى التغيرات المناخية إلى سوء التغذية؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تغير المناخ يزيد من خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف الذى سيكون له تأثير كبير على الزراعة وإنتاج الغذاء، وبالتالى يؤدى إلى سوء التغذية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية، واضطرابات الظواهر الجوية، تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي، وتساهم في زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية، سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء، أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية.

وتابع: سوء التغذية، والغذاء غير الآمن والملوث، يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، منوهًا إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالي إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد «عبدالغفار» على ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ، على زيادة سوء التغذية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحول لنظم غذائية صحية، ستساهم في تحسين صحة المواطنين وأسس الحياة على كوكب الأرض.