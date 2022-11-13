شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأنفلونزا تتسبب فى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة عالميا كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الأرقام والبيانات الهامة حول مرض الأنفلونزا وكيفية الوقاية من مضاعفاته وأعداد الوفيات ولإصابات التي تحدث في العالم نتيجة لهذا الفيروس.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس الإنفلونزا يتسبب في ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس الأنفلونزا يتسبب في حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام، لذلك تنصح بتلقي اللقاح لتقوي مناعتك وتحمي نفسك من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.