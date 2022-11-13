شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يتابع ضخ السلع بالأسواق ويتوعد المتلاعبين في الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، تكثيف الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لمتابعة ضخ السلع في الأسواق، والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار المرور على المنشآت والمحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.