شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية، حيث وجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بالمتابعة المستمرة لجميع المنشآت التعليمية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، والإبلاغ الفوري للإدارة المركزية للأمن بأية أحداث طارئة قد تؤثرعلي سير واستقرار العمل.

كما طالبت الوزارة، بالإبلاغ عـن أية مخالفات أخلاقيـة لضمان استمرارية المؤسسة التعليمية في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون أضرار أو أعطال، عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية حرصا على عدم اقحام طلاب المدارس في تلك الصراعات، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بما يضمن الحفاظ في سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها.