شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الصعيد.. شاهد تصوير جوى لمحطة قطارات بشتيل الجديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو جوى مصور لأعمال تنفيذ محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل، والمقرر افتتاحها نهاية العام الجارى، والتي تمثل بوابة عبور لمحافظات الصعيد، ومنطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر، لخدمة جميع سكان محافظات الوجه القبلي والبحري.

وستكون المحطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة.

يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن محطتي رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة، وتقليل التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، حيث تم إنشاؤها فى منطقة بشتيل بحي شمال الجيزة، على مساحة 57 فدانًا، بطاقة استيعابية تقترب من 250 ألف راكب يومياً.

وتتميز المحطة بموقعها الاستراتيجي، حيث تقع على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي: محور الفريق كمال عامر، وشارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

وتعد المحطة نقطة تجمع لعدد كبير من خطوط النقل لخدمة زوار المحطة، وهي: مترو الأنفاق، مونوريل 6 أكتوبر، وخطوط أتوبيسات ترددية، ووسائل النقل الجماعي. كما أنها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر وهي: السد العالي، والإسكندرية – إمبابة، والمناشي، والقباري.

يشمل المشروع، مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.