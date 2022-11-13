التعليم توضح شروط مزاولة مهنة المعلم.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحصول على رخصة مزاولة مهنة المعلم، الهدف منها ألا يعمل بالتعليم، إلا من يحصل على هذه الرخصة، مضيفة أن الفكرة عبارة عن مشروع قانون، سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم هى التى ستمنح رخصة مزاولة مهنة معلم بعد اختبار المتقدم للحصول عليها، ومن شروطها، أن يكون الخريج مصرى الجنسية، وليس لديه مشاكل جنائية، واجتاز الاختبارات المطلوبة، مع عضوية نقابة المعلمين، وسيتم استثناء معلمى المدارس الحكومية من الحصول على رخصة مزاولة المهنة، لأنهم حاصلون على شهادة صلاحية، على أن يكون من بين شروط الحصول عليها، أن يكون الخريج من كليات التربية، أو حاصل على مؤهل عالى مع دبلومة تربوية.