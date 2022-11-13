دور البرد المنتشر بين الأطفال.. الصحة: كل ما تريد معرفته عن الفيروس التنفسي المخلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة لعدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، كما أن انتشار الفيروسات التنفسية يرتفع في الفترة بين الفصول، ومن أهمها: (فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي).

وكان عدد كبير من الأهالي، شكوا من دور برد أصاب أطفالهم بشكل كبير، خاصة منذ بدء فصل الخريف، في الوقت الذي قال فيه عدد من الأطباء إن هذا الدور، ما هو إلا إصابات بفيروس كورونا، وهو ما نفته الوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أن باقي الأطفال مصابين بالإنفلونزا والفيروس الغدي، و 98% من المصابين بالفيروس الغدي يعانون من سيلان في الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى، كما أن 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجون للدخول إلى المستشفى.

والأعراض التنفسية، هي: (ارتفاع درجة الحرارة، الكحة، البلغم، سيلان الأنف، وفقدان في الشهية).

وأوضح "عبدالغفار" أن الفيروس الغدي أو المخلوي مثل الإنفلونزا قد يكون أصلها حيواني أو تحور من شخص لآخر، كما تكون أعراضهم نفس أعراض الإنفلونزا وعلاجها أيضا بالطرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسية.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية:

(الغسيل المستمر للأيدي، عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، التنظيف المستمر للأسطح، في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه إلى المستشفى، أغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين، يفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس، رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية، كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة، تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي "البرتقال والليمون"، التغذية والتهوية الجيدة. عدم التعرض للبرد بشكل مباشر).