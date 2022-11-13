شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم اليوم ندوة حول مبادرات المرأة فى التوعية بقضايا المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "جهود ومبادرات المرأة المصرية فى التوعية بقضايا المناخ"، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان جنيد عميد الكلية وبإشراف الدكتورة ثريا البدوى.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة شاركت تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة في جناح الابتكار الأخضر والذي يقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 في المنطقة الخضراء وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شاركت جامعة القاهرة بفاعلية في مؤتمر المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

وتتمثل استراتيجية جامعة القاهرة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع، ركزت على محور البيئة بوصفه محورا جوهريا في الخطة الخمسية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، مؤكدًا الحرص على توافق خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذلك كان من الطبيعي تقدم مؤشرات الجامعة في التصنيفات العالمية ذات العلاقة بالبعد البيئي، ومن أهمها تصنيف جامعة القاهرة في المركز 239 في مجال التأثير البيئي ضمن تصنيف QS Sustainability لعام 2022، كما جاءت الجامعة في المركز 242 عالميا في تصنيف "UI Green Metric” العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة.