شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يفحص 2601 شكوى ويحيل 62 للتحقيق خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على الدعم الذى يقدمه لقطاع التفتيش والمتابعة و تقويم الأداء بالوزارة منذ توليه المسئولية ، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ، ويقوم القطاع بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى و الإدارى و فحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى ، و ما يُكلف به مهام أخرى، وتحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وكشف اللواء آمنة أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية و الإدارية و الخطط الإستثمارية و الصناديق الخاصة و مشروعات الرصف الإنتاجى بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية و الحملات الميكانيكية و منظومة التظافة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع التفتيش بالوزارة انتهى من فحص 2601 شكوى من إجمالى 2646 شكوى ، و تم احالة عدد (15) شكوى منهم الى النيابة بقرار من السيد وزير التنمية المحلية ، منها 3 شكاوى بمحافظة القاهرة ، و 7 شكاوى بالقليوبية ، و شكوى واحدة بكل من كفر الشيخ و الدقهلية و المنيا وأسيوط والبحر الأحمر ، كما تم إحالة (30) شكوى للنيابة بقرار من المحافظ منها 5 شكاوى بكل من محافظتى الدقهلية و الشرقية و 3 شكاوى بسوهاج 2 بكل من القاهرة و القليوبية والإسكندرية و البحيرة و الفيوم و شكوى واحدة بكل من الجيزة و المنوفية و الغربية وكفر الشيخ وبور سعيد والمنيا والأقصر ، وجارى فحص عدد 45 شكوى المتبقية فى 19 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية و الغربية و الإسكندرية و الغربية و جنوب سيناء وبورسعيد و الإسماعيلية والشرقية والمنيا وأسوان والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ و الاقصر و الفيوم و اسيوط و سوهاج والبحر الاحمر .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات فى الفترة من أول سبتمبر الماضى و حتى 10 نوفمبر الحالى ، بعمل 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء و المدن فى 6 محافظات ، هى أحياء المطرية و مصر القديمة و حلوان بمحافظة القاهرة ، وحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، و حى أول المحلة بمحافظة الغربية ، و مركز منوف و مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ، و بعض الوحدات المحلية بمحافظتي أسيوط و الوادى الجديد ، و ترتب على الجولات التفتيشية احالة عدد (51) من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الادارية ، و8 إحالات للنيابة العامة ، و3 إحالات للشئون القانونية .

و لفت اللواء آمنة الى أن لجان التفتيش المفاجئة رصدت عدة مخالفات و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها ، منها الإحالة للنيابة الادارية المختصة، و قطع المرافق عن بعض المبانى المخالفة ، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات و أراضى أملاك الدولة غير المستغلة ، و سرعة اتخاذ إجراءات طرح و إسناد أعمال رصف طرق ، و تجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها ، و سرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه انذار لبعض شركات النظافة، و مراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.

و كلف اللواء هشام آمنة قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمراجعة نظام العمل بها ، وقامت لجان من القطاع بالتفتيش خلال الفترة المشار إليها على مركزى السيدة زينب و الخليفة التكنولوجيين ، و ترتب على زيارات لجان التفتيش ، إحالة بعض مسئولى إدارة التنظيم الى النيابة الإدارية لتقاعسهم عن إتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بعدد (183) طلب ، و توجيه رئيسى حى السيدة زينب و الخليفة بضرورة التنبيه على جميع الإدارات بتسديد كافة الطلبات المنتهية مستندياً على النظام بالمركز التكنولوجي ، و تخصيص موظف بالمركز التكنولوجي لتسليم جميع الطلبات للمواطنين وعدم تعامل إدارات الحي الداخلية مع المواطنين بصورة مباشرة ، والتوجيه بمخاطبة مسئولى الدعم الفنى لإصلاح وصيانة جميع النقاط الخلفية بالإدارات مع تحديث نظام تسجيل الطلبات ،

والتنبيه علي المسئولين بالمراكز التكنولوجية بعدم قبول دفع اي رسوم من المواطنين علي أى طلب ، إلا اذا كان الطلب مدون بالسيستم الخاص بالمركز التكنولوجي فقط ، مع التنسيق بين جميع الإدارات و المركز التكنولوجي لإنهاء جميع المعاملات علي السيستم.

وأشار اللواء آمنة أن قطاع التفتيش قام خلال الفترة المشار إليها ، بجولتين تفتيشيتين على الحملات الميكانيكية فى محافظتى الدقهلية و الوادى الجديد ، موضحا أن الحملات تتعلق بالسيارات التى تتبع الوحدات المحلية ، و أيضا رصف و صيانة الطرق ، و قال أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة قطاع التفتيش بالوزراة و عضوية وزارتى الدفاع و المالية ، قامت بالمرور على الوحدات المحلية بالمحافظتين و التفتيش عليها ، و أحالت اللجنة أعضاء الفحص الفنى و الاستلام بحى غرب و شرق المنصورة و ميت غمر و طلخا لجهات التحقيق ، و أوصت بإعادة توزيع 27 سيارة تتبع حى غرب المنصورة ليست الوحدة بحاجة اليها ، وأيضا إحالة رئيس الحملة بمجلس مدينة النجيلة بمطروح للنيابة الادارية ، مع إتخاذ الإجراءات نحو ترخيص 40 سيارة تتبع مجلس المدينة ، و وجهت لجان التفتيش ادارات التعاقدات والفنيين باختيار سيارات ومعدات بمواصفات تتناسب مع الظروف البيئية والجوية لكل محافظة ، مع إرفاق التقارير الفنية موضح بها قطع الغيار المطلوبة ، وعدم تغيير ما تم إعتماده من مشروعات بالخطة و عدم ادراج أى مشروعات بالخطة الاستثمارية بعد اعتمادها من وزارة التخطيط وعدم التعديل عليها بدون الموافقة الصريحة من وزارة التخطيط .

و بناء على تكليف اللواء هشام آمنة لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة ، بالمرور على المحافظات ليلاً للوقوف على تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2850) لسنة 2022 الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء ، فقد قامت لجان القطاع بالمرور على الأحياء والوحدات المحلية بمحافظات القاهرة و الجيزة و الغربية و الدقهلية و مرسى مطروح ، وقامت اللجان بتسجيل الملاحظات الخاصة بتخفيض الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية ، وكذا استكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد اغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والتزامها بمواعيد الغلق والتنبيه على رؤساء الأحياء و الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.