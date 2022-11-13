شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بشن حملات لضبط المتهمين بتجميع الدقيق المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط المتهمين بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط المتهمين بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء. وأيد 94% من القراء مطالب شن حملات لضبط المتهمين بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء، بينما عارض 6% من القراء مطالب شن حملات لضبط المتهمين بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء.

نتيجة الاستطلاع