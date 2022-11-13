حدث ليلاً| تفاصيل جديدة في حادث المنصورة.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت لسلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"قفز من الأتوبيس رغم تحذيرات الركاب".. محافظ الدقهلية يوضح تفاصيل حادث المنصورة

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تفاصيل حادث أتوبيس المنصورة، والذي راح ضحيته 20 شخص، وإصابة 7 أشخاص صباح السبت، قائلًا: "إن غرفة العلميات الرئيسية بمحافظة الدقهلية تلقت بلاغ بوجود حادث على طريق أجا وسقوط أتوبيس بالنهر وبه 27 راكب، وتم التوجه مباشرة من المسؤولين من مختلف الجهات المختصة من الإنقاذ النهري والحماية المدنية والإسعاف".

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بالصور- 7 جثامين محمولة على الأكتاف بينهم 6 من أسرة واحدة في حادث أتوبيس الدقهلية

اتشح السواد قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال تشييع جثامين 7 من أبناء القرية بينهم 6 من أسرة واحدة راحوا ضحية حادث انقلاب سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقية أمام قرية منشأة عبدالنبي التابعة لمركز أجا مما تسبب فى وفاة 20 شخصا غرقا وإصابة 6 آخرين.

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ظهور نادر.. جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال في عزاء رؤوف غبور (صور)

بدأ مساء السبت، عزاء رجل الأعمال الراحل رؤوف غبور، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بحضور عدد من رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة.

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بسام راضي: بايدن أكد تفهم الولايات المتحدة لجهود مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، خلال الجلسة المغلقة مع الرئيس السيسي، أن الولايات المتحدة متفهمة وتدعم مصر في جهودها للحفاظ على حقوقها وأمنها المائي.

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مشهد مأساوي لتسلم الجثامين.. 6 من ضحايا ميني باص الدقهلية من عائلة واحدة- صور

تسلم أسر 7 متوفين من قرية أوليلة التابعة لمركز مين غمر محافظة الدقهلية، جثامين ذويهم ممن جرى التعرف عليهم ضمن ضحايا أتوبيس الدقهلية، وجرى أخذ عينات للجثامين المجهولة لحين الوصول لأسرهم.

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عمرو أديب عن حادث أتوبيس المنصورة: ليلة مؤلمة وحزينة بالدقهلية

عقب الإعلامي عمرو أديب، حادث سقوط أتوبيس ركاب في إحدى الترع على طريق ميت غمر المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن وفاة 20 راكبًا وإصابة عدد من المواطنين، قائلًا أن الحادث مؤلم ومآساوي، والليلة مؤلمة وحزينة في محافظة الدقهلية.

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كييف: نفذنا 11 غارة جوية على أهداف روسية واستهدفنا 3 أنظمة للدفاع

أعلن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن 11 غارة جوية على مواقع القوات الروسية، مستهدفة على وجه الخصوص ثلاث أنظمة دفاع جوي روسية.

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أوكرانيا وكندا تنسقان مواقفهما قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نسق وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وكندا ميلاني جولي، مواقف البلدين قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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الصحة: احذروا 5 أعراض تصيب الأطفال الفترة الحالية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة لعدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، كما أن انتشار الفيروسات التنفسية يرتفع في الفترة بين الفصول، ومن أهمها: (فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي).

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روسيا تعلن عن خطط لإخلاء مدينة نوفا كاخوفكا

قالت القوات الروسية إنها تستعد للخروج من مدينة نوفا كاخوفكا، التي يقع بها سد نهر دنيبرو الرئيسي، بعد أيام من تركها مدينة خيرسون للقوات الأوكرانية.

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سفن تابعة للبحرية البريطانية تصل إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العالم

وصلت ثلاث سفن تابعة للبحرية البريطانية إلى قاعدة أم الهول البحرية في قطر.

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