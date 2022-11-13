الطقس اليوم الأحد: الحرارة أقل من 20 درجة في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 ، مُحذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل خاصة على المناطق الجبلية التي تسجل فيها الحرارة أقل من 10 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 18 درجة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على الإسكندرية 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 18 درجة ليلا.

وتسجل درجات الحرارة غدا على جنوب سيناء 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتسجل 20 درجة ليلا، ووتسجل درجات الحرارة غدا على شمال الصعيد 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتسجل 14 درجة ليلا، وتسجل درجات الحرارة غدا على جنوب البلاد 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتسجل 16 درجة ليلا.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات الطقس غدا الأحد 13 نوفمبر 2022:

- نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- تتوافر فرص سقوط الأمطار بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوبًا على حلايب- شلاتين على فترات متقطعة.

- ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .

درجات الحرارة غدا الأحد :

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 26

٦ أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 26

بنها الصغرى 18 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة الصغرى 17 والعظمى 24

مطروح الصغرى 16 والعظمى 24

سيوة الصغرى 12 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 25

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27

السويس الصغرى 15 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26

بني سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا الصغرى 14 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 29

أسوان الصغرى 17 والعظمى 31