صحة التأشيرة.. 5 معلومات عن الباركود للسفر لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، توفير البوابة المصرية للعمرة "باركود" لتسهيل إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأكدت الغرفة، أن الحصول على "باركود" البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.

ويرصد "الخليج 365" 5 معلومات عن الباركود وفقا لبوابة العمرة على النحو التالي:

1- التأكيد على صحة التأشيرة الصادرة للعمرة.

2- يسهل الباركود إجراءات الدخول والخروج من المطارات.

3- إشراف ومتابعة البوابة المصرية لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر طوال مدة الرحلة.

4- سلامة إجراءات السفر الخاصة بالمتعمر طبقا لقانون بوابة العمرة.

5- سهولة الحصول على البيانات من قِبل الشركات المنظمة والجهات المتابعة لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر.

وأشارت الغرفة، إلى أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر.