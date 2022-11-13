شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 14% زيادة فى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك ارتفاعا فى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وذلك يأتى فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة نسبة مشاركتها بالشبكة الكهربائية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 حوالي 4627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 14,4% عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1845 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 10,8% عن مثيلها بالعام السابق ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1248 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 0,2% عن مثيلها بالعام السابق، هذا فضلاً عن حوالي 7 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وقال المصدر، إن هذه النسبة ساهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.

وأضاف المصدر، أنه تم توقيع عدد (16) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلي ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.