شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثى عن الاستخدام الصناعى للحشرات للمساعدة فى حل مشكلات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان علاء عضو هيئة التدريس فى كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن المشروع الفائز فى مسابقة أكاديمية البحث العلمى عبارة عن الاستخدام الصناعى للحشرات للمساعدة فى حل مشكلات تغير المناخ .

وأوضحت الدكتورة إيمان علاء فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم التركيز على المخلفات العضوية باعتبارها النسبة الأكبر فى مشكلة تغير المناخ وتمثل 60% من الإنتاج الكلى للمخلفات وتصدر انبعاثات تساهم فى زيادة آثار التغيرات المناخية.

وذكرت الدكتور إيمان علاء، أن فكرة المشروع تقوم على استخدام الحشرات من وجهة نظر الصناعة للخروج بقيمة مضافة من المخلفات العضوية عن طريق انتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من حشرة ولكن يتم التركيز على نوع معين من الذباب، لافتة إلى أن المشروع كان تمويله المرحلة الأولى من جامعة القاهرة والمرحلة الثانية من أكاديمية البحث العلمى.

وتابعت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم من جامعة حلوان، أن التجربة كشفت تم تحديد نسبة كيلو حشرات تتولى الغذاء على 10 كيلو مخلفات.