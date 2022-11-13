شكرا لقرائتكم خبر عن الإقليمي لعلوم الفضاء: الرئيس السيسى قدم مبادرات لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة: إن انبعاثات القارة الإفريقية لم تصل إلى 4%، مشيرا إلى أن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قال إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا إلى التمويل.

أضاف الدكتور علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حديث مندوب الصين لم يكن به قوة، وأوضح: أنا أقدم التحية للرئيس السيسى لأنه اختصر الطريق ودخل فى مبادرات مباشرة لمواجهة التغير المناخى، كما تعاقد من دولة الإمارات لإنتاج الطاقة الخضراء من الرياح.

وأكد أن الجانب المصرى استثمر وجود رؤساء وقادة الدول لعمل اتفاقات، واستثمار كبير جدا وذكى ومباشر، لافتا إلى أن هناك شئ عظيم يحدث على أرض العين السخنة بالإضافة لتعد أمريكا بـ 500 مليون دولار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا.