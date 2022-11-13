"الصحة" تكشف الفئات المستهدفة بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات المستهدفة بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، والتى جاءت كالتالى:

- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب و أمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات إستئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل وخاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة.

- العاملين بالمجال الصحي.

يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أى من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد إشتراط لمدد زمنية فاصلة ومحددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية و أى لقاح آخر.