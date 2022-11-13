شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتيح تعديل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات خدمة تستمر وزارة التموين فى إتاحتها على موقع دعم مصر وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

كما تتيح وزارة التموين خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية، وإبلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الأرز الأبيض فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز الأبيض المستورد و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض البلدى السائب و15 جنيها لكيلو الأرز البلدى المعبأ ذى جودة عالية، بجانب زيادة ضخ منتجات اللحوم الطازجة السودانى مع طرح كميات كبيرة من أسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.