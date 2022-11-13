شكرا لقرائتكم خبر عن قرية "فارس" بأسوان أفضل قرية صديقة للبيئة بمصر بـ 30 مشروع تنمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” تقريرا مصوراً لقرية فارس بمحافظة أسوان، وهى واحدة من القرى التى أعلنتها الحكومة مؤخراً أفضل قرية صديقة للبيئة، كنموذج سيتم تعميمه على 175 قرية مصرية، وذلك بسبب موقعها المميز المطل على نهر النيل، وخلو القرية من أى ملوثات صناعية وانبعاثات كربونية، بجانب المساحات الخضراء التى تكسو المنطقة.

ويعيش في قرية فارس ما يزيد عن 17 ألف نسمة وهى تتبع مركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، ويجرى على أرضها مشروعات تنمية وتطوير وصلت لأكثر من 30 مشروعاً، للارتقاء بمستوى معيشة السكان على أرضها وضمن المبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة".

وقدم سكان القرية شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا الاختيار، مع دعمها بكافة المشروعات سواء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو الخطط الاستثمارية بالمحافظة مما أهلها لهذه المكانة، مشيدين بجهود محافظة أسوان، وزيارات المسئولين الميدانية المتكررة للقرية مما ساهم فى رفع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وتلبية مطالبهم فى العديد من المجالات التنموية والخدمية ليعمل ذلك على تحسين جودة الحياة، ومستوى المعيشة لهم.