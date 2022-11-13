شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جيولوجيا المياه: البحث العلمى جعل مصر من أوائل الدول فى قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه: لنا أن نفخر بما يتم على أرض مصر فى هذه الأيام، من خلال مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن القمة ركزت على 3 مفاهيم أسياسية، وهى "التخفيف والتكيف والتعويضات".

أضاف الدكتور أحمد جابر شديد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن "التخفيف" يأتى من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية، أما مفهوم "التكيف" فقد أوضح أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن 2 مليار شخص حول العالم يتأثرون بالتغيرات المناخية فى قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول والتى بها مجال البحث العلمى له دور كبير فى قطاع الزراعة من خلال إستنباط أصناف وتقاوى جديدة تتحمل التغيرات المناخية، موضحة أن هذه القمة تعمل على التقارب ما بين الدول الغنية والدول النامية.