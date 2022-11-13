شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر الجامعى والذى تم تطويره لكى يكون مجهزا على أعلى مستوى باستقبال الحالات التى تخدم منتسبى جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بها.

وتشهد المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى، افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بعدد 12 سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا، كذلك افتتاح القسم الداخلي بعدد 21 سرير رعاية متوسطة، سيتم كذلك افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى بدر الجامعي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وبحضور كل من، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، الدكتور محمد عاطف العوام المدير الطبي لمستشفى بدر الجامعي، الدكتور محمد فاضل مدير عام المستشفى.