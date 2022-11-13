الثلاثاء.. مناقشة مجموعة "حجر أساس" للقاص أحمد خالد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر الجاري، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (حجر أساس ) للقاص أحمد خالد داود، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور أيمن حماد، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وأحمد خالد داود مهندس مصري، وقاص وفنان فوتوغرافي، حصل على المركز الأول في جائزة الشارقة للصورة العربية عام 2016، وله ثلاث مجموعات قصصية هي "قلب الجميزة" (نالت جائزة الشارقة للإبداع العربي 2018)، و"حجر أساس" التي حصلت على جائزة الدولة التشجيعية 2021، و"غناء الذئب". وقد صدرت مجموعته القصصية (حجر أساس) عن دار (الأدهم) للنشر بالقاهرة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.