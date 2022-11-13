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مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى..23 مشروعا أبرزها شبكة القطار الكهربائى السريع

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القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل المصرية، عددا كبيرا من مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى في الفترة الأخيرة، ويعرض الخليج 365 تفاصيل المشروعات التى تم تنفيذها فى النقاط التالية.

 

1- عدد مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي التي تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 23 مشروعا.

 

2- تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 1054,3 مليار جنيه.

 

3- يشارك في تنفيذ المشروعات 150 شركة من القطاع الخاص.

 

4- يبلغ إجمالي حجم العمالة في تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص.

 

أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها:

 

1- شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم .

 

2- مونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم .

 

3- القطار الكهربائي الخفيفLRT  بطول 103 كم .

 

4- خطوط مترو الأنفاق "الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس" بطول 200 كم.

 

5- القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم .

 

6- مترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 .

 

7- ترام الرمل  بطول 13,2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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