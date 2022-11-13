شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى..23 مشروعا أبرزها شبكة القطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر
1- عدد مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي التي تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 23 مشروعا.
2- تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها 1054,3 مليار جنيه.
3- يشارك في تنفيذ المشروعات 150 شركة من القطاع الخاص.
4- يبلغ إجمالي حجم العمالة في تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص.
أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها:
1- شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم .
2- مونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم .
3- القطار الكهربائي الخفيفLRT بطول 103 كم .
4- خطوط مترو الأنفاق "الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس" بطول 200 كم.
5- القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم .
6- مترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 .
7- ترام الرمل بطول 13,2.