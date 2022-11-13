شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمون لوظيفة معلم فصل بمحافظة الدقهلية يؤدون اختبارات القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الأحد 13 نوفمبر الجارى وحتى 15 من نفس الشهر، الخريجون من محافظة الدقهلية والذين تقدموا فى مسابقة معلم فصل بمسابقة الـ30 ألف معلم اختبارات القبول إلكترونيا بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وانطلق الثلاثاء 25 أكتوبر الماضى، الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنواع الاختبارات التى يؤديها الخريجون الذين تقدموا للعمل بمسابقة الـ30 ألف معلم، حيث أكدت الوزارة أن اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسى فى القبول والاختيار والتعيين، نستعرض فى التقرير التالى أنواع هذه الاختبارات.

- اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- "اختبار كفايات تربوية" وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.

- اختبارات في التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

- الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز.

- الكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية".