شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: القضاء على 14 مليون طن من انبعاثات الكربون بعد تشغيل محطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لما تتمتع به من مميزات عديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية البيئية خاصة و أنها تعرف بالطاقة الخضراء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه بعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات سيبلغ حجم خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون14 مليون طن سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3 مليون سيارة من الطرق.

وأضاف المصدر، أن التنمية المكثفة للطاقة النووية إحدى الوسائل الرئيسية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ، حيث وصل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى قرابة 32 مليار طن سنويا وهو يستمر في النمو، ومن المتوقع أن تتجاوز كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة عتبة 34 مليار طن سنويا بحلول عام 2030.

وأوضح المصدر، أن محطات الطاقة النووية لا تستهلك الأكسجين ولا تطلق إلى الهواء أي مواد ملوثة أو سامة ومسرطنة خلال إنتاجها للطاقة الكهربائية ولا تنبعث عنها الغازات الدفيئة، وهذا يعني أن تشغيل محطات الطاقة النووية يتيح الحصول على الكهرباء الخالية من الانبعاثات الضارة للغلاف الجوي والبيئة.

و قال المصدر، أن من المزايا المهمة للطاقة النووية فعاليتها من حيث كثافة طاقتها حيث يوفر كيلوغرام واحد من اليورانيوم بنسبة التخصيب تصل إلى 4% عند احتراقه بالكامل، كمية طاقة تعادل حرق حوالي 100 طن من الفحم عالي الجودة أو 60 طنا من النفط. وبالتالي، فإن الطاقة النووية لكونها مصدرا أساسيا قويا لتوليد الكهرباء تساهم في إزالة الكربون.