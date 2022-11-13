22 نوفمبر.. "المحطات النووية" تحتفل بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية، إقامة الاحتفال بالعيد السنوى الثاني للطاقة النووية بمصر يوم 22 نوفمبر الجاري، بحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن اليوم الذي حددته الوزارة عيدا سنويا للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.