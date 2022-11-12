بعد زفافها بأسبوع.. عروس تنهي حياتها قفزا من الرابع بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت عروس على التخلص من حياتها قفزا من شرفة عش الزوجية بمنطقة الهرم غرب الجيزة وذلك بعد أسبوع على زفافها.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار دائرة قسم الهرم.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وعثر على جثة "هدى.م.ا" تبلغ من العمر ٢١ سنة.

التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة بينت أن العشرينية متزوجة منذ أسبوع، وأقدمت على التخلص من حياتها قفزا من الدور الرابع.

ووجه اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ وسؤال الزوج وأسرتها للوقوف على أسباب الحادث.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.