وزيرة البيئة: وفقنا الله فى نجاح الجزء الأول من قمة المناخ

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن الله وفقنا جميعا فى نجاح الجزء الأول من القمة التى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بحضور 110 رئيس جمهورية من الدول الأطراف والنجاح ممثل فى أن قضية التغيرات المناخية لم تعد دربا من الرفاهية، حيث انعقدت مجموعة من الدوائر المستديرة على مستوى القادة، فى نقاشات خاصة بالأمن المائى، والأمن الغذائى، وآليات التمويل والتعرض للفئات الهامة والانتقال للطاقة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقده على هامش الخليج 365 للقمة، داخل الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، أنه من مؤشرات نجاح الجزء الاول من المؤتمر هو أن القادة متفقين سويا فى قضية تغير المناخ مع الوفاء بالتعهدات، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات خلال الأيام الماضية منها التمويل بحضور مدير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يوم الشباب والعلوم وعقد جلسة حوارية مع الشباب ورؤساء، والجمعة الخاصة بالانبعاثات، وان هذا المؤتمر أعطى الفرصة لنستمع إلى كافة وجهات النظر، والتعهد بتمويل التكيف وطرح عدد من المبادرات منها المبادرة الأفريقية للتكيف.

وأشارت الوزيرة أنه نجحت الاستيراتيجية المصرية فى ربط ثلاثة محاور وهمى الطاقة والغذاء والمياه، حيث أدركت الوفود المشاركة ام مصر تحدد أهدافها جيدا، وتضع خطة التحرك والتنفيذ بوضع الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، ومناقشة أهم المشروعات والأولويات حيث طرحت مصر 26مشروع مع الوزارات المعنية وتم اختيار 9 مشروعات تهتم بقطاعات " الماء والغذاء والطاقة"