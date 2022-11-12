شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: هل يصبح الهيدروجين الذهب الأخضر لمصر والمصدر الأكبر للدخل القومي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: هل يصبح الهيدروجين الذهب الأخضر لمصر والمصدر الأكبر للدخل القومي؟ جون كيري: ندعم مشاريع الطاقة فى مصر.. المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ خلال مؤتمر صحفى بشرم الشيخ: هناك توجه لاستخدام الغاز المصرى فى أوروبا.. وتغير المناخ قضية حيوية تستلزم نتائج فعلية وليس شعارات

واقرأ أيضا..

هل يصبح الهيدروجين الذهب الأخضر لمصر والمصدر الأكبر للدخل القومي؟ جون كيري: ندعم مشاريع الطاقة فى مصر

المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ خلال مؤتمر صحفى بشرم الشيخ: هناك توجه لاستخدام الغاز المصرى فى أوروبا.. وتغير المناخ قضية حيوية تستلزم نتائج فعلية وليس شعارات

«التعليم» تبدأ اليوم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.. بدء تسجيل رغبات المعلمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين إلكترونيا.. تدريب المدرسين على صياغة الأسئلة.. والامتحانات وفق نظام البابل شيت

«الداخلية» تحارب الاحتكار.. حملات رقابية على الأسواق تضبط أطنانا من السلع.. الحملات تحرز أغذية لبيعها بأكثر من سعرها وتتحفظ على أخرى مجهولة المصدر.. ومبادرة «كلنا واحد» توفر أغذية بأسعار مخفضة للمواطنين

لا صحة لإقرار زيادة جديدة فى ضريبة.. القيمة المضافة على مختلف السلع

بدء العد التنازلى لتطبيق قانون المحال العامة.. الانتهاء من تصنيف المحال لـ316 نشاطا.. وتدريب 30 مدير إدارة تراخيص بالمحافظات على تنفيذ القانون

قيادات حزب حماة الوطن فى ندوة بـ «الخليج 365»: الحوار الوطنى يحمل دلالات كثيرة فى بناء الدولة العصرية بشراكة خالصة

وزيرة التخطيط تطلق المبادرة المصرية "حياة كريمة لأفريقيا" على هامش COP27.. هالة السعيد: المبادرة تستهدف تحسين نوعية الحياة فى 30 % من القرى 2030 بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية

وزير المالية: لا بد من حشد التمويل الدولى لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ بالبلدان النامية

الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية العاملة فى "البيئة" والانتهاء من الإصدار الأول لمؤشر تقييم الأثر البيئى للجمعيات



