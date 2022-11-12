شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول مبادرة "FAST" بعد إطلاقها من وزارة الزراعة خلال COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا استعرض خلاله أبرز 10 معلومات حول مبادرة "FAST"، التي اطلقها السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خلال مؤتمرCOP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الانفوجراف إلى أنها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام " FAST"، وتساعد الدول للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة التغيرات المناخية، كما تساهم في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.

كما تضمن المبادرة انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى والقطاعين العام والخاص، كما تحقق شراكة متعددة لأصحاب المصلحة للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية.

وأشار الانفوجراف إلى أن منظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة FAO بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى دور الميسر المحايد وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية لنجاح المبادرة، كما ستهدف تعزيز قدرات البلدان لتحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، كذلك تساهم في توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ لدعم تنمية القدرات من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، كما تستهدف ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية واعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.

وكان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.

وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات يوم التكيف والزراعة، والذي تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.