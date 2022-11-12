شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعى لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فى جلسة عن تعزيز الاقتصاد الأخضر والابتكار من أجل التكيف مع المناخ على المستوى المحلى، والتى نظمها برنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بحضور مدير برنامج الاغذية العالمى فى مصر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وإسلام مأمون مدير شركة أسواق مصر ووليد درويش الوحدة المركزية لتنمية المجتمعات مدير برنامج الزراعة المبتكرة والمستدامة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الحكومة بتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشابات وتحسين معيشتهن فى جميعا القرى والمدن بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لدعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة وإدراكاً منا بأهمية التحول فى عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، لافتا إلى مبادرة الوزارة فى انشاء منصة الكترونية للتسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية المعروفة باسم "أيادى مصر" كعملية تسويق تتماشى مع روح العصر بما يتوافق مع جهود الدولة لتحقيق الرقمنة والاقتصاد الاخضر خاصة فى مرحلة تعذرت فيها العلاقة بين المنتج والمستهلك بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر السنوات القليلة الماضية.

وأوضح اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة ساهمت فى تمكين الفئات المهمشة والشمول المالى بالإضافة إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة "أيادى مصر" تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات اليدوية وتعزيز قدرات المرأة بالقرى والمحافظات علاوة على تقديم برامج تدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم وذلك عبر تبنى وسائل حديثة فى التصميمات وجودة المنتجات والتغليف والتعبئة الجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة أن المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" جاءت ضمن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى وقد أطلقت وزارة التنمية المحلية المنصة لإحياء هذا القطاع الحرفى والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية فى توسيع مجال عملهم.

وأكد "آمنة" أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى وشركة أي-أسواق بالإشراف العام على المبادرة والتوجيه الاستراتيجى والتنسيق مع المحافظات من خلال تأسيس وحدة متابعة بكل محافظة وتضطلع تلك الوحدات بتلقى المنتجات اليدوية والتراثية المختلفة الخاصة بالمحافظات وتصويرها ورفعها على المنصة الالكترونية, وهو ما يضمن وجود قاعدة للبيانات خاصة بالقائمين على تلك الحرف.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجات على المنصة بلغ 1405 وعدد المنتجين على المنصة حتى الآن 296 منتجا، لافتا إلى أن شركة أي-أسواق مصر التابعة لشركة E-Finance تقوم بتنفيذ المشروع والإشراف على المنصة وكافة النواح العملية من إدارة الموقع وتسجيل المنتجات وكذا النواح اللوجستية المتمثلة فى توصيل المنتجات من البائع وإلى المشترى. ويقوم برنامج الغذاء العالمى بتمويل المنصة الالكترونية "أيادى مصر" مما أسهم فى توفير احتياجاتها التكنولوجية والبشرية.

وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تسهيل التمويل الرقمى على الحكومة ودعم الاسر الريفية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية وتخلق التقنيات الرقمية فرصًا كبيرة تؤدى إلى التغيير الاقتصادى والاجتماعى والتحول الريفى بالإضافة إلى التمكين والشمول المالى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه المبادرات المرتبطة بقضايا تمكين المرأة وخلق فرص عمل كمبادرة "أيادى مصر" لما تخلقه من فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم فى التمكين الاقتصادى للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى.

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر والتقدير إلى برنامج الأغذية العالمى على الدعم الذى يقدمه للمزارعين فى مختلف القرى والمدن بالمحافظات.

وتابع وزير التنمية المحلية : واستكمالاً لمبادرات التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمى WFP جارى العمل على إعداد برنامج تدريبى ومهنى فى مجال تطوير صناعة السجاد اليدوى بمدينة "رشيد" لتكون هى الرائد التدريبى لباقى المحافظات لتدعيم وتقوية تلك الحرف وتحولها إلى تكتل اقتصادى بارز مع المحافظات الاخرى وذلك لتطوير وتنمية مهنة السجاد اليدوى فى مصر حيث يعمل بها مختلف الفئات المجتمع خاصة السيدات بالتحديد المرأة المعيلة والشباب مما يتيح فرصة لتوفير فرصة عمل مستدامة ذات دخل كريم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تلك الحرفة تعتبر سمة أساسية وركيزة هامة فى العديد من محافظات الجمهورية وتنفيذ المشروع يهدف إلى استكمال السياسات التنموية الوطنية بشكل منهجى وعملى من خلال مقومات المحافظات المنتجة للسجاد اليدوى ذلك باعتبارها حرفة متميزة ذات طابع تراثى اصيل وذلك لخلق بيئة صناعية متكاملة قائمة على مواردها ومقوماتها البشرية مما يمكن أهالى تلك المحافظات من تلبية احتياجاتهم وتوفير فرص عمل كريمة لهم ويقلل من النزوح الداخلى بحثاً عن سبل العيش المستدام وفرص العمل.

وأضاف اللواء هشام آمنة : واستكمالاً للمشروعات المشتركة فى مجال الرقمنة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الاغذية العالمى، تم إطلاق الإصدار الأول للبوابة الجغرافية «الجيومكانية» لوزارة التنمية المحلية والمنفذة بالتعاون مع شركة كوالتى ستاندرز QSIT الرائدة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البوابة الجيومكانية لوزارة التنمية تعتبر بوابة تضم كافة الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة لتسهيل التواصل بين الوزارة والمواطنين ونظراً للنجاح الهام التى حققته البوابة «الجيومكانية» فى مرحلتها الأولى فانه يجرى حالياً التنسيق لبدء تعاون ثانى مثمر فى تنفيذ المرحلة الثانية.