شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: النساء العاملات فى البحرية على مستوى العالم 2٪ من القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس، كلمة بالنيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات جلسة "إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري"، وذلك ضمن فعاليات" يوم إزالة الكربون" بالمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية تحقيق الانتقال العادل والفعال إلى الاقتصاد منخفض الكربون لضمان تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال إدماج المرأة فى جهود إزالة الكربون بجميع القطاعات، بما فى ذلك قطاع الشحن البحرى، حيث تمثل النساء بنسبة أقل من 2٪ من القوى العاملة البحرية فى العالم، وتعتبر من أدنى النسب فى جميع القطاعات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة تحقيق إنجازات فى مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا للتزويد بالوقود، لإحداث تغيير جذرى فى الصناعة بأكملها، مؤكدة على الاحتياج إلى المزيد من الاستثمار والابتكار فى هذا الصدد، حيث سيتطلب خفض الانبعاثات بنحو 50٪ استثمارات تصل إلى 1.5 تريليون دولار بين عامى 2030 و2050.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن الآثار الضارة لأنشطة الشحن البحرى على المحيطات والبحار، ولا سيما تلوث المحيطات الذى يقوض الحياة البحرية والتنوع البيولوجى، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لحماية الحياة البحرية، حيث تتميز مصر بحياة بحرية فريدة غنيه ومتنوعة تمتد على أكثر من 3200 كم عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، بالإضافة إلى دلتا نهر النيل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية أعلنت فى عام 2020 إطلاق حملة موسعة لتنظيف أعماق البحر الأحمر بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، حيث كانت هذه الحملة جزءًا من مبادرة "Go Green" الرئاسية، وتعتبر أول نشاط لمبادرة Urban Green فى مجال حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على المحميات الطبيعية للحفاظ على الثروة الطبيعية فى مصر للأجيال القادمة، مؤكدة على أنها فتحت قنوات اتصال مع المجتمع لدعم العمل البيئى.