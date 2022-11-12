شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من وزارة البيئة والاتحاد الأوروبى يتفقدون محطة الطاقة الشمسية لمركز القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من وزارة البيئة والاتحاد الأوروبى فى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بجولة لزيارة مركز المؤتمرات لتفقد الخلايا الشمسية التى تم تنفيذها وبدعم من مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

ضمت الجولة كلا من كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتور محمد بيومى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهدى الشوادفى، مساعد وزير البيئة فى مصر، كما يظهر هذا المشروع كيف يمكن لمدينة شرم الشيخ أن تصبح المحرك الرئيسى لانتقال الطاقة الخضراء فى مصر، كما تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مبانى مطار شرم والذى يقام فيه حاليا مؤتمر الاطراف المعنى بتغير المناخCop27.