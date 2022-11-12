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القاهرة - سامية سيد - قام فريق من وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بجولة لزيارة مركز المؤتمرات والذي يقام فيه حاليا مؤتمر الاطراف المعني بتغير المناخCop27 ، حيث ضمت الجولة كلا من السيد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الاوروبي بمصر والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة هدى الشوادفي،مساعد وزير البيئة في مصر.

حيث قاموا بتفقد الخلايا الشمسية التي تم تنفيذها وبدعم من مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث يظهر هذا المشروع كيف يمكن لمدينة شرم الشيخ أن تصبح المحرك الرئيسي لانتقال الطاقة الخضراء في مصر،كما تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات علي أسطح مباني مطار شرم الشيخ.



فريق من البيئة والاتحاد الأوروبي في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في زيارة مركز المؤتمرات (1)



فريق من البيئة والاتحاد الأوروبي في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في زيارة مركز المؤتمرات (2)